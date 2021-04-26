سرقة 1100 متر أسلاك ضغط عالي من خط كهرباء بالجفارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الاثنين، عن وقوع اعتداء على خط بوشحمة تفريعة الأسواق وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1100 متر بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المنطقة.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من كثرة التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق والتي تتسبب في انقطاع التيار على أعداد كبيرة من المنشآت العامة ومنازل الموطنين.

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