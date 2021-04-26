الصحة محذرة المستشفيات والمرافق الصحية بترشيد الكهرباء : الإسراف سيدخل حيز المسائلة القانونية

أصدر مدير مكتب وزير الصحة إلى، تعميما لكل من مدراء الإدارات والمكاتب والأقسام بديوان الوزارة، مدراء المراكز الطبية والمستشفيات التعليمية والعامة القروية، مدراء إدارات الخدمات الصحية بالبلديات، الأجهزة والجهات التابعة لوزارة الصحة، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة وتوجيه نداءاتكم وإجراءاتكم العملية من اجل (ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية) في المرافق التابعة لكم.

وقال التعميم، بناء على تعليمات وزير الصحة، فحفاظا على مقدراتنا الاقتصادية الوطنية من أجل بناء ليبية يرجي منكم اتخاذ التدابير اللازمة وتوجة ندائكم وإجرائتكم العملية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى المرافق التابعة لكم حيث أن ترشيد دعم الطاقة واجب أخلاقي ووطني ملزم ، وسيدخل موضوع الإسراف فى الطاقة الكهربائية حيز المسائلة القانونية.