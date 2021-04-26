حكم الإعدام في ليبيا.. على الورق فقط

كشفت منظمة العفو الدولية عن تقريرها السنوي لعمليات الإعدام في مختلف دول العالم في عام 2020، وسجلت 483 عملية إعدام في 18 دولة فقط، بتسجيل انخفاض بنسبة 26% مقارنة بعام 2019 الذي شهد 657 عملية إعدام.

وبحسب المنظمة فإن أكثر دول نفذت أحكام إعدام في عام 2020 هي الصين، وإيران، ومصر، والعراق والمملكة العربية السعودية.

ووفقًا للمنظمة فإنه من بين 483 شخصًا معروفين تم إعدامهم في 18 دولة، هناك 16 امرأة، 4 في مصر، و9 في إيران، وسيدة في عمان، واثنتين في المملكة العربية السعودية.

ولم تسجل المنظمة أي حالة إعدام في كلّ من بيلاروسيا، اليابان، باكستان، سنغافورة، السودان والبحرين، على الرغم من أن هذه الدول كان فيها عدد من الحالات في عامي 2018 و 2019.

وفي الشرق الأوسط، كان اليمن أكثر من قرر أحكام إعدام حيث وصل العدد إلى 269 حكما، لكن لم يتم تنفيذ إلا 5 عمليات فقط، وفي مصر تم تسجيل 264 حكما، تم تنفيذ 107 منها فقط.

وفي ليبيا تم تسجيل 17 حكمًا بالإعدام لم يتم تنفيذ أي منها أيضًا، علمًا بأنه لم يتم تسجيل أي حكم إعدام فيها في 2019 وفقًا لما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية.

وذكر التقرير أن عمليات الإعدام المسجلة في العراق انخفضت بما يقارب النصف، حيث تم تسجيل 100 حالة في 2019 و 49 في 2020، والسعودية من 184 إلى 27 فقط.

وفي نهاية عام 2020، كانت 108 بلدان (أكثر من نصف دول العالم) قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، كما ألغت 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي.

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