أعيان بنغازي يطالبون بمزيد من الشفافية في صرف الأموال

طالب أعيان وحكماء بنغازي، خلال اجتماعهم مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمزيد من الشفافية في صرف الأموال والاستعمال العادل لثروة النفط.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة أن الأعيان والحكماء أعربوا خلال لقائهم صنع الله بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط ببنغازي عن دعمهم للمؤسسة الوطنية للنفط من أجل استمرار تدفق النفط، كما طالبوا بمزيد من الشفافية في صرف الأموال والاستعمال العادل لثروة النفط بجميع مناطق ليبيا دون تمييز، وعدم إهداره.

ودعا الأعيان والحكماء إلى إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أية تجاذبات سياسية كونها تمثل العمود الفقري لاقتصاد ليبيا، وطالبوا بدعمها بالميزانيات المطلوبة.

وطرح حكماء بنغازي على صنع الله أسئلة واستفسارات عن الوضع الحالي لقطاع النفط والغاز، وخطط المؤسسة المستقبلية للنهوض به وتطويره، والتحديات والصعوبات التي تواجهها وقالصنع الله إنه بحصول المؤسسة الوطنية للنفط على الميزانيات المطلوبة سيمكنها التغلب على جل التحديات وتجاوز معظم العراقيل والدفع بعجلة التنمية بالبلاد.

وأطلع صنع الله أعيان وحكماء بنغازي على التحديات التي يواجهها قطاع النفط وما قامت به المؤسسة للحفاظ على مستويات الانتاج رغم شح الميزانيات والظروف الصعبة التي عانى منها القطاع، وأيضاً المساهمات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط لدعم المناطق المجاورة لعملياتها.