صنع الله: تخصيص حكومة الوحدة الوطنية جزء من الميزانية للشركات النفطية بمثابة عودة الروح

أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله باستجابة حكومة الوحدة الوطنية «السريعة» وتخصيصها جزء من الميزانية للمؤسسة، مؤكدا أن الشركات الوطنية قادرة على إعادة الإنتاج بشكل تدريجي، وفق تصريح نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الاثنين.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، بعد أسبوع من إعلانها ووقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء وذلك «بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة» وفق بيان أصدرته المؤسسة يوم الاثنين الماضي.

وقال صنع الله إن الشركات الوطنية «واجهت وضعا ماليا حرجا للغاية أدى إلى تذبذب الانتاج»، مؤكدا تأثر «شركة سرت بشكل سلبي بسبب عدم تخصيص الميزانيات اللازمة للصيانة منذ ما يزيد عن سبعة أشهر مما أدى إلى انخفاض إنتاج الشركة في نهاية يناير الماضي من 102 الاف برميل في اليوم إلى أقل من 82 ألف برميل يوميا في مارس الماضي وكذلك عانت شركة الخليج العربي للنفط من وظهور العديد من المشاكل الفنية الناجمة نقص لوازم التشغيل وقطع الغيار مما أفقدها القدرة على المحافظة على معدلات إنتاج منتظمة».

– مؤسسة النفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة

– مؤسسة النفط ترحب ببيان البعثة الأممية حول إغلاق ميناء الحريقة

– إعلان حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة النفطي

واعتبر صنع الله «أن استجابة حكومة الوحدة الوطنية السريعة، وتخصيصها جزء من الميزانية هو بمثابة عودة الروح في هذه الشركات من جديد وجعلها قادرة على تسديد ديونها لدى شركات الخدمات ومزودي المواد مما يمكن الشركتين من معالجة المشاكل الفنية وإعادة الانتاج بشكل تدريجي».

واجتمع صنع الله في وقت سابق اليوم في مدينة بنغازي مع شركة الخليج العربي وشركة سرت لإنتاج النفط لمناقشة كافة التحديات التي يعاني منها قطاع النفط وخاصة الشركات الوطنية التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن صنع الله سيقوم بزيارة تفقدية غدا الثلاثاء إلى مدينة البريقة للرفع من الروح المعنوية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا