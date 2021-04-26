العكاري يكشف أسباب انخفاض استخدام الدفع الإلكتروني رغم تحسن السيولة

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، إنه في إطار إعداد تقرير عن العمل الإلكتروني خلال الربع الأول لسنة 2021 شد انتباهي أن عدد البطاقات المفعلة قد زاد بعدد 89 ألف بطاقة خلال هذا الربع ليصبح 864.752 بطاقة، لكن قيمة المشتريات بالبطاقة المصرفية انخفض بـ 69 مليون دينار في نهاية الربع الأول من هذه السنة.

وأضاف العكاري في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24″، سبب ذلك راجع إلى التحسن في السيولة، الأمر الذي فضل فيه المواطن التعامل بالكاش عن البطاقة وهنا نأمل من السادة المواطنيين الاستمرار باستخدام البطاقة في عمليات الشراء وخاصة في ظل اختفاء الفرق مع الدفع بالكاش وسوف نوافيكم بتقرير مفصل عن حركة الدفع الإلكتروني خلال هذا الأسبوع.