سرقة 3500 متر أسلاك كهرباء بمناطق متفرقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الاثنين، عن اعتداء على خط بوشحمة تفريعة الأسواق، وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1100 متر بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من قيام مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على خط بن عزيزة وسرقة أسلاك الكهرباء بمسافة 900 متر، ما أدى إلى فقدان التغذية على أحد المحولات بدائرة توزيع الحي الصناعي، كما تم الاعتداء على خط زويليمة وسرقة أسلاك الكهرباء بمسافة 1500 متر ما أدى إلى فقدان التغذية على نحو محولين بدائرة توزيع السواني.

وأشارت الشركة إلى أن تواصل عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية تنعكس على شبكة التوزيع، وتزيد من معاناة المواطنين.

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