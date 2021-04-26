وزير الإسكان يدعو الشركات الأجنبية للعودة إلى ليبيا

حث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر محمد الغاوي، الشركات الأجنبية على العودة للعمل في ليبيا وتأمين عودتها لبدء مرحلة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير رفقة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد بوخزام، إلى مدينة القبة تخللها عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وإجراء جولة تفقدية للمشاريع السكنية بالمدينة.

ووفق بيان لوزارة الإسكان، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة في مقدمتها تفعيل مشاريع الإسكان والمرافق المتكاملة في كافة أنحاء ليبيا، وعقب الاجتماع قام الوزيران رفقة ورئيس مجلس النواب بزيارة ميدانية لمشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة القبة الذي تنفذه شركة “هيونداي أمكو” الكورية.

من جانبه أكد الغاوي أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الشركة المنفذة؛ من أجل تسهيل إجراءات عودتها إلى ليبيا لاستئناف العمل بالمشروع الذي يحل جزءاً من أزمة السكن في المدينة.

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