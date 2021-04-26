صنع الله يطلع أعيان وحكماء بنغازي على تحديات قطاع النفط وجهود المؤسسة للحفاظ على مستويات الإنتاج

اطلع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله أعيان وحكماء بنغازي على التحديات التي تواجه قطاع النفط وجهود المؤسسة للحفاظ على مستويات الإنتاج في ظل نقص الميزانيات والظروف الصعبة التي عانى منها القطاع، وكذلك جهود المؤسسة لدعم المناطق المجاورة لعمليات الإنتاج.

وحضر اجتماع صنع الله مع مجلس أعيان وحكماء بنغازي الذي عقد بعد ظهر اليوم الاثنين، بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط، كل من عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جادالله العوكلي، ورئيس شركة الخليج العربي للنفط، فضل الله احتيته، ورئيس شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان، ورئيس شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان ابسيبسو.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعيان وحكماء بنغازي أكدوا خلال الاجتماع «على دعمهم للمؤسسة الوطنية للنفط وضرورة أن تحذو باقي المؤسسات الليبية حذوها في تطبيق مبدأ الشفافية والاستعمال العادل لثروة النفط».

وأضافت أنهم أثنوا كذلك «على دور المؤسسة المهني الفني بامتياز، وغير السياسي، موضحين بأنه يجب ابعاد هذه المؤسسة الرائدة والعريقة عن أية تجاذبات سياسية كونها تمثل العمود الفقري لاقتصاد ليبيا، وطالبوا بدعمها بالميزانيات المطلوبة».

وطرح أعضاء مجلس أعيان وحكماء بنغازي خلال الاجتماع على صنع الله بعض الأسئلة والاستفسارات عن الوضع الحالي لقطاع النفط والغاز، وخطط المؤسسة المستقبلية للنهوض به وتطويره، والتحديات والصعوبات التي تواجهها.

وقالت المؤسسة إن صنع الله «أجاب عنها باستفاضة»، معتبرا أنه «بحصول المؤسسة الوطنية للنفط على الميزانيات المطلوبة سيمكنها ذلك من التغلب على جل التحديات وتجاوز معظم العراقيل والدفع بعجلة التنمية بالبلاد».

وذكرت المؤسسة أن الأعيان والحكماء أبدوا من جهتهم «دعهم المطلق ووقوفهم إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط من أجل استمرار تدفق النفط، كما طالبوا بمزيد من الشفافية في صرف الأموال والاستعمال العادل لثروة النفط بجميع مناطق ليبيا دون تمييز، وعدم إهدار هذه النعمة التي حبى الله بها الشعب الليبي أجمع». مشددين على ضرورة «أن تحذو جميع الجهات بالدولة الليبية حذو المؤسسة الوطنية للنفط في تطبيقها لمبدأ الشفافية».

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