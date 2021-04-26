بقيمة 3 ملايين دولار.. ألمانيا تدعم مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا

أعلنت ألمانيا تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لصالح مشروع الانتخابات المحلية.

وقال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، في تغريدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، “تشرفنا بالتوقيع على 3 مليون دولار، لمشروع الانتخابات البلدية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا”.

وأضاف «أوفيتشا»؛ “أعجب بتجربة اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في تنظيم الانتخابات المحلية وحشد مشاركة الناخبين في البيئات الصعبة”.

ومن جانبها عقبت السفار الألمانية عبر حسابها على تويتر، قائلة: «رفعت ألمانيا من دعمها للحكم الديمقراطي في ليبيا، من خلال مساهمة جديدة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمشروع الانتخابات المحلية».

ولفتت إلى أن السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، وقع الاتفاقية مع رئيس مجلس إدارة اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالإنابة صادق الحراري.