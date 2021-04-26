عقيلة صالح يتسلم محضر لجنة فرز المترشحين للمناصب القيادية

تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مدينة القبة، محضر أعمال لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية في الوظائف السيادية، بعد انتهاء أعمالها.

وأعلن عضو اللجنة النائب عبد الهادي الصغير، أن أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية الذين تم فرزهم، وفقا للشروط الواجب توافرها، ستسلمها رئاسة مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للدولة.

وأعلن رئيس مجلس النواب، في مارس الماضي، تشكيل لجنة تتولى الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي أحد المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وتتلخص مهام اللجنة إضافة على الإعلان عن فتح باب الترشح، استلام وفرز الملفات والسير الذاتية، والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي أحد هذه المناصب بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس النواب، رمضان محمد محمد شمبش، وعبدالمنعم جمعة سالم العرفي، وعبد السلام محمد عبد السلام المرابط، والهادي علي محمد الصغير، وعبد المنعم عمار سعد بالكور، وسالم مسعود سالم قنان.

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