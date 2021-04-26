اللواء (444) يحرر طفلًا من عصابة قرب مسلاتة 

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أعلن اللواء “444” قتال التابع لمنطقة طرابلس للعسكرية تمكنه من تحرير طفل كان مختطفًا من إحدى العصابات قرب مدينة مسلاتة.

وأكد اللواء عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن مفارزُ “اللواء 444 قتال” تمكنت من تحريرِ الطفل “مُهاب عيّاد الفرجاني من سكان الهضبة البدري الذي طالبت العصابة بفدية مقابل إطلاق سراحه.

وأشار اللواء إلى أن الطفل كان يقبع في أحد أوكار الخطف لِإحدى العصابات المسلّحة والتي كانت تطالب من والده الفدية المالية مقابل إطلاق سراحه.

ولفت اللواء “444” إلى أن يجري البحث في هذه اللّحظات عن بقيّة أفراد هذه العصابة بعد أن لاذوا بالفرار.