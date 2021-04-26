المفوضية الأوروبية: ليس لدينا معلومات كافية عن حادث غرق مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها لا تملك معلومات كافية عن حادثة غرق مهاجرين قبالة السواحل الليبية خلال الأيام الماضية، نافية أي مسؤولية لها عن الحادث الذي أودى بعشرات المهاجرين غرقا في البحر المتوسط لأنها لا تملك صلاحيات في عمليات البحث والانقاذ.

وغرق قارب يحمل على متنه حوالي 130 مهاجراً في عرض البحر المتوسط منذ أيام قبالة السواحل الليبية وجرى انتشال حوالي 10 جثث لمهاجرين، ما أثار غضباً شديداً في الأوساط المدنية والسياسية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن المفوضية الأوروبية التي هي بمثابة الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي اعتبرت أن الإجابة على أي سؤال يتعلق بظروف الحادث «منوطة بالدول الأعضاء ووكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)».

ونقلت «آكي» عن الناطق باسم المفوضية ادلبرت يانس قوله إن «مسألة تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر تدخل ضمن صلاحيات الدول بالتعاون مع فرونتكس»، ورأى أن «عليهم التنسيق واحترام القوانين الدولية وقانون البحار»، وفق كلامه.

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وأكد ادلبرت يانس أن المفوضية «ليس لديها معلومات كافية عما حصل ولا تمتلك أي صلاحية في مجال البحث والإنقاذ»، مشيراً إلى أن بروكسل «لا تعتقد أن الدول الأعضاء في الاتحاد متواطئة أو مسؤولة عما حدث».

ولفت يانس إلى أن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي اقترحته المفوضية العام الماضي «يتضمن عدم تجريم عمليات الإنقاذ الإنسانية ويؤمن آلية تضامن لإعادة توزيع من يتم العثور عليهم في البحر»، مؤكدا أن «المصادقة على هذا الميثاق ستحدث فرقاً في المستقبل».

وعبرت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون الهجرة، يلفا يوهانسن، عن حزنها لغرق قارب المهاجرين قبل أيام. فيما تركز بروكسل في تعاملها مع ملف الهجرة على إيجاد طرق لصد المهاجرين القادمين إلى دولها وذلك عبر الحديث عن أهمية محاربة شبكات تهريب البشر وتحصين الحدود، وفق «آكي».

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