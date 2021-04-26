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النائب الشاعري يكشف لـ218 موعد التصويت الجديد على الميزانية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري، إن الميزانية التي قدّمتها الحكومة للمجلس تحتوي على كثير من المخالفات، مشيراً إلى أن النواب طالبوا باقتصار الميزانية على بندي الرواتب والدعم.

وأضاف الشاعري في حديث لـ218 أن المجلس سيعقد جلسة بعد شهر رمضان الكريم؛ للتصويت على الميزانية بعد تعديلها.

ورفض مجلس النواب، الأسبوع الماضي، تمرير مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مطالباً بإعادته إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات.

وأكد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، أن البرلمان صوت بالأغلبية على إعادة مشروع الميزانية مرة أخرى إلى حكومة، للتعديل وفقا لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية، على أن يعقد المجلس النيابي جلسة أخرى لإجازته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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