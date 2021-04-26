اللواء 444: نعمل على تأمين التجارة في ترهونة من خلال نشر قواتنا بالمدينة

قال ما يعرف بـ”اللواء 444 قتال”، الذى يقوده محمود حمزة القيادي السابق بمليشيا “قوة الردع الخاصة” التابعة لداخلية فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض السابق في حكومة الوفاق المنصرمة، إن قواته انتشرت مساء اليوم في الشوارع الرئيسية بمدينة ترهونة.

وتابع اللواء 444، في إيجاز صحفي له مساء اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي حفاظا على الحركة التجارية وتأمينها لصالح المواطنين في هذه الأيام المباركة، بحسب تعبيره.

وادعى اللواء 444، في وقت سابق، أن مفارزه تواصل عمليّاتها المستمرة في تنفيذ الخِطط الموضوعة لإخلاء مقرّات المجموعات المسلحة.

وأضاف، وقتها، إنه تمّ إخلاء 6 مقرّات أخرى في مناطق الفرناج وعين زارة وصلاح الدين وطريق الشّوك وخلة بن عون، مدعية إن ذلك بتعليمات آمر منطقة طرابلس العسكريّة اللّواء ركن “عبد الباسِط مروانْ”.