وزير الصحة: هناك تحسن نسبي في تقديم الخدمات ولكنها لا ترتقي للمستوى المطلوب

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، أن هناك “تحسن نسبي في تقديم الخدمات، ولكنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب”.

وقال «الزناتي» في تصريحات صحفية، خلال زيارته إلى مستشفى الرويعي للأمراض النفسية، إن “هناك تحسن نسبي في الخدمات المنجزة بالمستشفى؛ ولكنها لا ترتقي للمستوى المطلوب”، مشدداً على “ضرورة تقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة”.

وأعطى الوزير تعليماته المباشرة لرئيس الديوان بضرورة متابعة المشاريع التي تنفذها بعض الشركات داخل المستشفى، وإعداد تقرير شامل عن سبب تأخر الإنجاز في تشييد وإنشاء بعض المرافق الصحية بمدينة بنغازي عامة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات المفاجئة التي قام بها وزير الصحة للمستشفيات والمراكز التخصصية كان أخرها زيارة مستشفى طرابلس الجامعي، ومركز القلب تاجوراء، وذلك للإطلاع على سير العمل وتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

جاءت الزيارة رفقة مدير مكتبه، ورئيس وأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب التفتيش بالديوان، وذلك بعد انقضاء مهلة الشهر الممنوحة لإدارة المستشفى لتحسين مستوى الخدمات للنزلاء وكذلك تنفيذ المشاريع المتوقفة بالمستشفى.