الدبيبة: «الديربي» يبث فينا آمال التنافس الشريف

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية:” بحلول ديربي طرابلس تطرق فرحة التنافس أبواب ملاعبها في مواجهة رياضية تبث فينا آمال التنافس الشريف”.

وتابع الدبيبة، عبر حسابه الرسمي على “توتير”:” آملين عودة قريبة للجماهير الرياضية إلى الملاعب بعد التخلص من خطر الوباء”.

وتشهد العاصمة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، مواجهة نارية من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين الأهلي طرابلس والاتحاد في قمة الجولة الثامنة من المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، لانتزاع النقاط الثلاث والتربع على عرش صدارة المجموعة.