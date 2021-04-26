الخطوط التونسية تعلن تأجيل عودة رحلاتها إلى المطارات الليبية

أعلنت شركة الخطوط التونسية، مساء الإثنين، تأجيل عودة رحلاتها نحو مطاري معيتيقة وبنغازي الليبيين انطلاقا من يوم 15 مايو 2021.

وقالت الشركة في بيانها، أنها اتخذت هذا القرار تبعا لتدهور الوضع الوبائي وتباطؤ حركة تنقل المسافرين بين البلدين خلال شهر رمضان المعظم، بحسب موقع الشروق التونسي.

وأوضح البيان، أن الخطوط التونسية، أكدت أنها ستؤمن 5 رحلات أسبوعية إلى ليبيا بمعدل ثلاثة رحلات إلى طرابلس ورحلتين أسبوعيتين إلى بنغازي مع إمكانية توسيع عدد الرحلات ليعود نسقها إلى مستوياته العادية أي بمعدل رحلة يومية في الأشهر القادمة.