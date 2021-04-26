وزير الصحة: الخدمات بمستشفى الرويعي للأمراض النفسية لا ترتقي للمستوى المطلوب

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، إن هناك «تحسن نسبي في تقديم الخدمات» بمستشفى الرويعي للأمراض النفسية في مدينة بنغازي «لكنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب»، وفق تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الاثنين.

جاء تصريح الزناتي خلال جولته التفقدية بمستشفى الرويعي للأمراض النفسية، صباح اليوم رافقه فيها رفقة مدير مكتبه، ورئيس وأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب التفتيش بالديوان.

وقالت وزارة الصحة إن الزيارة تأتي بعد انقضاء مهلة الشهر الممنوحة لإدارة مستشفى علي الرويعي للأمراض النفسية لتحسين مستوى الخدمات للنزلاء وكذلك تنفيذ المشاريع المتوقفة بالمستشفى.

وأكد الزناتي خلال زيارته أن «هناك تحسن نسبي في الخدمات المنجزة بالمستشفى؛ ولكنها لا ترتقي للمستوى المطلوب»، مشدداً على ضرورة «تقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة» من المرضى.

وأضافت الوزارة أن الزناتي أعطى تعليماته المباشرة لرئيس ديوان وزارة الصحة بضرورة متابعة المشاريع التي تنفذها بعض الشركات داخل المستشفى، وإعداد تقرير شامل عن سبب تأخر الانجاز في تشييد وإنشاء بعض المرافق الصحية بمدينة بنغازي عامة.

وأوضحت وزارة الصحة أن زيارة الزناتي إلى مستشفى الرويعي تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المفاجئة التي قام بها الزناتي للمستشفيات والمراكز التخصصية كان آخرها زيارة مستشفى طرابلس الجامعي، ومركز القلب تاجوراء، للاطلاع على سير العمل وتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا