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ضبط 29 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية في زليتن

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الاثنين، عن ضبط 29 شخصا مطلوبين لدى النيابة العامة ومراكز الشرطة على ذمة عدة قضايا جنائية في زليتن.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عملية ضبط هؤلاء المطلوبين جرت من خلال دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتنسيق مع البحث الجنائي زليتن.

وثمنت وزارة الداخلية الجهود الأمنية التي تبذل من قبل كافة الأجهزة الامنية لحفظ الأمن والأمان وضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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