حليمة عبد الرحمن تؤكد استمرار التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي

أشادت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبد الرحمن، خلال استقبالها رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي ناتالينا تشيا، بجهود البعثة في تطوير قدرات منظومة العدالة والأجهزة المساعدة لها، منوهة بمتطلبات المرحلة الحالية واحتياجاتها فيما يتعلق بملف إدارة الهجرة غير القانونية، إلى جانب إعداد كوادر وطنية من قضاة وموظفين لمرحلة الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

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