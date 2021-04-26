مصرف ليبيا المركزي: لانقص في السيولة النقدية

طمأن مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي كافة المواطنين بتوفر كميات كبيرة من السيولة النقدية.
وأشار المصدر في تصريحات صحفية اليوم الاثنين بأن كافة فروع المصارف التجارية مفتوحة للزبائن بشكل يومي ، مؤكدا رفع سقف السحب لدى معظم المصارف وذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لتزويد فروع المصارف بالسيولة النقدية .
وأكد المصدر وصول شحنة نقدية مساء اليوم إلى مدينة أوباري بقيمة 44 مليون دينار وجاري العمل على ارسال شحنات اضافية إلى مناطق الجنوب خلال هذا الأسبوع.
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