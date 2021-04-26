اجتماع استثنائي لأقسام مكافحة التهريب والمخدرات ومراقبة الحدود البرية بمنطقة الجبل الغربي

طرابلس 26 أبريل 2021 (وال) -عقد صباح اليوم الإثنين، بمقر غرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية، اجتماع استثنائي لأقسام مكافحة التهريب والمخدرات، وأقسام مراقبة الحدود البرية بمنطقة الجبل.

وجاء الاجتماع بحضور آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء “أسامة جويلي”، ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات التابعة لمصلحة الجمارك العميد مراد العالم، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد المبروك ميلاد.

وتم خلال هذا الاجتماع ، بحث الصعوبات والعوائق التي تواجه أقسام المكافحة وحرس الحدود، من أجل القضاء على التهريب والمهربين، كما تم الاتفاق على الآليات التي سوف يعمل بها خلال الأيام القادمة، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة توفر لها كافة الإمكانيات، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية.

كما تم العمل أيضا على مواصلة السير قدما ، في العملية التي انطلقت بالمنطقة الغربية الأيام الماضية، للقضاء على مهربي الوقود.( وال ـ طرابلس) س خ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال