بالتعاون مع «اليونيسيف».. «الوطني لمكافحة الأمراض»: استمرار حملة التوعية للتطعيم ضد كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، استمرار الحملة التوعوية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي يقيمها ويشرف عليها المركز وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف لليوم الثالث على التوالي شملت بلديات صبراته والعجيلات والجديدة .

وأوضح «المركز الوطني» في بيان، أنه تم إلقاء محاضرات توعوية وإقامة حلقة نقاش مع الكوادر الطبية والطبية المساعدة حول أهم النقاط المتعلقة بالتطعيم”.

وتابع البيان، أن “الفريق زار مراكز التطعيم ليتفقد سير العمل بها والرد على استفسارات المواطنين”، موضحًا أن “الحملة مستمرة لتشمل باقي بلديات المنطقة الغربية وكافة البلديات الأخرى”.