مصادر تتوقع حضور المنفي لاجتماعات لجنة ( 5+5 ) في سرت

توقعت مصادر مطلعة حضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صباح اليوم الثلاثاء لاجتماعات لجنة ( 5+5 ) في سرت.

وقالت المصادر إن اللجنة قررت تأجيل الاجتماع الرابع لها والذي كان من المقرر عقده مساء الاثنين.

وكان رئيس المجلس الرئاسى، استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه والوفد المرافق له.

وأكد المجلس الرئاسي الليبى في بيان له إن الجانبان تناولا العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأعرب المنفى عن أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، والدور الذي يمكن أن يلعبه في العملية السياسية، مؤكدا أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون.