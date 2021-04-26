بيان العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي

بنغازي 26 إبريل 2021 (وال) طالب موظفو الشركة العامة لخدمات النظافة في بنغازي ـ في بيان لهم ـ معالي دولة رئيس وزراء بحكومة الوحدة الوطنية المهندس “عبدالحميد إدبيبة” و معالي نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المهندس “حسين عطية القطراني” ومعالى السيد وزير الحكم المحلي الدكتور “بدر الدين التومي” بالنظر في حقوق الموظفين ومخصصات الشركة، و محاسبة كل من تسبب في تعطيل مصالحهم .

وجاء في البيان الصادر يوم (24 ـ 4 2021 ) أن الشركة مرت بأزمات وتغييرات في مجالس الإدارة ، مما أدى ‘إلى تدمير الشركة وضياع حقوقها، وأحدث هذاتخبطا إداريا، وتسبب أيضاً في ضياع حقوق الموظفين ومخصصات الشركة، ولم يجدوا من جميع المجالس الإدارية السابقة إلا الوعود الزائفة، التي سببت معاناة للموظفين الذين لم يتحصلوا على مرتباتهم منذ أكثر من 52 شهر.

وورد ـ في البيان ـ أن من أبرز الشخصيات التي تسببت في هذه المشاكل هو المدعو “عبدالسلام المسماري” المحال من قبل الجهات الأمنية للتحقيق، والذي كان رئيس مجلس الإدارة لمدة تزيد عن سنتين ولم نر أي تغيير في حال الشركة بل زاد معاناة الموظفين الكادحين والشركة سواءً.

وبحسب البيان فإن “المسماري” عمد إبعاد الشركة عن عملها في مدينة بنغازي، والاعتماد على الشركات الخاصة وعرقلة الأعمال وزيادة الفوضى والتخبط الاداري.

ووضح الموظفون ـ خلال البيان ـ إلى أن هناك شخصية متزنة جاءت بعد المسماري وهو الأستاذ ” طارق البدري” استلم مهامه وفي ظرف 3 أشهر واستطاع جلب مستحقات الشركة كذلك عمل على رد أعمال الشركة في مدينة بنغازي ومساندة جميع الموظفين وصيانةجميع المركبات والمقرات الخاصة بالشركة .

وطالب الموظفون ـ خلال البيان ـ إبعاد المدعو”عبدالسلام المسماري” عــن الشركة لكونه محال إلى التحقيق ولا يصلح لإدارة الشركة، ونطلب منكم اعتماد السيد “طارق البدري” رئيسا لمجلس الإدارة الجديد المعتمد من قبلكم لما لمسنا فيه من الخير والصلاح للشركة والمستخدمين .

ودعا الموظفون ـ حسب البيان ـ رئيس الحكومة الوطنية للحضور إلى مدينة بنغازي لمشاهدة ما قام به ” البدري” على أرض الواقع للشركة والموظفين في فترة ثلاثة أشهر فقط.

وأشار الموظفون ـ في البيان ـ إلى أنهم لا يرحبون بأي تدخل في شؤونهم ، علما بأنهم قد سبق لهم إلقاء 3 بيانات ولم ينظر أحد إليهم . (وال ـ بنغازي) ف م

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