الناطقة باسم المجلس الرئاسي: المنفي يشارك في اجتماع اللجنة العسكرية 5+5

قالت ‏الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يتوجه اليوم الثلاثاء إلى مدينة ⁧‫سرت‬⁩ لحضور اجتماع اللجنة العسكرية 5+5.

ووصلت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى مدينة سرت بمقرها الدائم، لعقد اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المنفي.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع تنفيذ باقي النقاط العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جنيف نهاية العام الماضي(2020) وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.

كما من المقرر أن يبحث الاجتماع الذي يضم ممثلي الجيش الوطني وقوات موالية لحكومة الوحدة، تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ونزع الألغام والمخلفات الحربية، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.