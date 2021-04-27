نزيلات دار رعاية ببنغازي: جهة أمنية طلب منا إخلاء المؤسسة خلال 72 ساعة

ناشدت نزيلات دار الرعاية الاجتماعية للبنات في مدينة بنغازي الجهات المختصة، بتوضيح أسباب مطالبة جهة أمنيه لهن مغادرة المؤسسة.

وأوضح بيان، منسوب لنزيلات الدار، أن “جهة أمنية حضرت إلى المقر، وطلبت منهن إخلاء مبنى مؤسسة الرعاية الاجتماعية خلال 72 ساعة اعتبارا من اليوم الاثنين”.

ونوهت النزيلات إلى أن “مبنى مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات في بنغازي مملوك لصندوق التضامن الاجتماعي منذ العام 2010”.

وناشدت النزيلات في بيانهن “أي جهة تستطيع التدخل في الموضوع الآن”، مؤكدات أنهن مجرد “نزيلات وليس لهن أي مأوى غير دار الرعاية الاجتماعية”.

وختم البيان موضحًا أن النزيلات أوضحن في بيانهم إلى أن “عدد نزلاء الدار يزيد عن 30 بنت تتراوح أعمارهن من 12 إلى 50 عاما”.