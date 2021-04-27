خبراء ارصاد: تحذير هام من تأثير “ظاهرة الفوهن” وهذا طقس الليلة وصباح الثلاثاء “خرائط”

حذر خبراء ارصاد في تقارير عن حالة الطقس في ليبيا من إرتفاع واضح في درجات الحرارة هذه الليلة وفجر الغد على مناطق الشمال الغربي وخاصة على مناطق سهل الجفارة حيث يظهر الإرتفاع بشكل أكثر وضوح .

وبحسب التقارير يتوقع أن تسجل درجات الحرارة هذه الليلة وفجر الثلاثاء ما يقارب 30° مئوية في بعض مناطق سهل الجفارة ، مع إرتفاع كبير متوقع مع بداية ساعات النهار وخلال ساعات الصباح.

وتشير بعض النماذج إلى تخطي درجات الحرارة حاجز 37° مئوية خلال ساعات الصباح ومع الساعة العاشرة تقريبا في مناطق سهل الجفارة.

وبحسب الخبراء فإن هذا الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة ناتج عن تأثير ظاهرة الفوهن ” Fohn Effect ” والتي تتمثل في هبوب رياح جنوبية وجنوبية شرقية جافة وعبورها سلسلة الجبل الغربي .

ووفقا للتقارير تؤدي هذه الظاهرة إلى إرتفاع درجة حرارة الهواء فور إنحداره نحو سفوح الجبل ومناطق سهل الجفارة فضلا عن إنخفاض مستوى الضغط الجوي بشكل محلي وإضافة إلى زيادة سرعة الرياح أحيانا .

ويلاحظ ان درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الليلة على مناطق سهل الجفارة وبعض المناطق الساحلية ستكون أعلى بكثير من مناطق جنوب الجبل ومناطق الحمادة وهذا يرجع إلى تأثير هذه الظاهرة بشكل ملحوظ.

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