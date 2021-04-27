طقس ليبيا: التوقعات الجوية ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27 ابريل ( خريطة )

توقعت تقارير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الثلاثاء 27 ابريل 2021 ان تكون الاجواء صيفية ساخنة على المناطق الغربية من الجنوب إلى الشمال بإستثناء مناطق الساحل الغربي.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية..:

تكون الأجواء وفقا للتقارير صيفية ساخنة متوقعة نهار الاثنين على طول المناطق الغربية من الجنوب إلى الشمال بإستثناء مناطق الساحل الغربي حيث تكون درجات الحرارة ساخنة نسبيا وأقل إرتفاع من بقية المناطق مع سماء صافية إلى غائمة جزئيا من حين لأخر .

وتسود أجواء دافئة إلى ساخنة نسبيا خلال نهار الغد على كافة المناطق الشرقية والوسطى مع سماء صافية أغلب فترات النهار .

والرياح غربية إلى جنوبية غربية على مناطق الشمال الغربي معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيا خاصة على مرتفعات الجبل الغربي مع هبات قد تتجاوز 55 كم/س أحيانا .

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية على الساحل من طرابلس حتى أقصى الغرب ، هذا وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية وجنوبية شرقية على مناطق الجنوب الغربي والمناطق الوسطى معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيا على بعض المناطق .

في حين تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية على مناطق الشمال الشرقي ، وتكون شرقية إلى شمالية شرقية على مناطق الجنوب الشرقي ومعتدلة السرعة بوجه عام .

درجات الحرارة

أما درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها خلال فترة الظهيرة تتراوح مابين ( 25°_ 41°) على طول المناطق الشمالية ، في حين تتراوح على المناطق الجنوبية بشكل عام مابين ( 29°_ 39°) .

وتنخفض بشكل نسبي الإربعاء على مناطق الشمال الغربي وخاصة على المناطق الساحلية مقارنة بيوم الثلاثاء ، لتعاود الإرتفاع يوم الخميس المقبل على كافة مناطق الشمال الغربي .

حالة البحر

خفيف الموج على طول الساحل ، وإرتفاع الموج يتراوح بشكل عام مابين 0.4 _ 1.2 متر ،، والرؤية جيدة على كافة الساحل .

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