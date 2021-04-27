«العباني»: حكومة الوحدة الوطنية «دمية» في يد المليشيات المؤدلجة

اعتبر محمد العباني عضو مجلس النواب أن المليشيات المسلحة هي المتحكمة في المشهد السياسي الحالي في ليبيا.

وقال «العباني»، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “حكومة الوحدة الوطنية، دمية في يد المليشيات المؤدلجة، فلا تنتظروا منها الكثير”.

وكان العباني قد ذكر في منشور سابق، أنه “لا يمكننا القول بأن حكومة الدبيبة هي حكومة وحدة وطنية كما يطلق عليها البعض، بل هي حكومة محاصصة محلية أقرب إلى كونها حكومة مجالس محلية بالرغم من عدم تمثيل بعض الدوائر كالدائرة العاشرة مثلا، مما سيعرقل دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة وتوجيهها ومساءلتها”.

ولفت إلى أن “هناك تغول لبعض الوزراء وعدم طاعة رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ أوامره استقواءً بالنواب الذين أسموهم في الحكومة”.

وتابع:” لا أعتقد أن حكومة المحاصصة المحلية ستكون قادرة على الالتزام بتعهداتها، فالتعهدات كبيرة والزمن قصير، والكفاءات بها قليلة، حكومة كهذه سوف تتمكن فقط من هدر الميزانية هنا وهناك، وسنكون بواقع أصعب وفساد أكبر، ولن تكون قادرة على تسيير العربة، وإن تمكنت من وضعها على القضبان، وما لم يتم إنهاء الوجود الأجنبي المسلح، والمرتزقة وحل المليشيات ونزع سلاحها، ودعم مؤسستي الجيش والشرطة.

وأوضح أن الدبيبة ولا غيره ستكون بيده عصا موسى ليكون قادرا على تنفيذ برامج إصلاح وطني، فحجم الصراع كبير وتغديته من بعض الدول الطامعة في الكعكة الليبية أكبر، كل ذلك لن يجعل الطريق مفروشا بالورود أمام رجل فشل في فتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة، الشريان الرئيسي بين الشرق والغرب، فكيف بما هو أعظم؟”.