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«الغرابلي»: صمود «أبطالنا» هو السبب في وجود حكومة الدبيبة والرئاسي ومجلسي النواب والدولة

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى الطاهر الغرابلي رئيس ما يسمى «المجلس العسكري صبراتة»، المنحل، أن سبب وجود كل من في السلطة هو صمود من وصفهم بـ«الأبطال»، بحسب قوله.

وقال الغرابلي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ليعلم جميع من في حكومة الدبيبة من أصغر موظف إلى ثلاثي الرئاسي أعلى هرم السلطة وحتى أعضاء مجلس النواب والدولة، لو دخل «حفتر» إلى طرابلس لتغيرت كل هذه السيناريوهات”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “لم يكن لكم مكان إلا للهتاف أو لتمجيد «المجرم» واعلموا أن سبب وجودكم اليوم هو صمود «الأبطال» في وجه «عدوان المجرم» وزوالكم سيكون بتخلي «الأبطال» عنكم. فحافظوا على شعرة معاوية”، على حد وصفه.

الوسوم

«حكومة الدبيبة» المجلس الرئاسي مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • هذا الغراب طائح علي رأسه أو من تأثير الصيام عليه شنو هذا الذيان أي أبطال يا مسكين لو عندك ابطال ما كان جلبت تركيا ومرتزقتها ولا كان جلبتهم مرتزقه من تشاد قول عندنا لصوص ولا تقول عندنا أبطال قول عندنا عملاء ولا تقول وطنيين او ابطال قول عندنا نهابه للمال العام وسراقة للبيوت وقطاع للطرق يصدقك الليبيين لأن هذا هو الذي رأوه وعرفوه الليبيين علي العصابات الارهابيه التي جمعها الأخوان من خريجي السجون والمدمنين واللصوص ثم شرعنا السراج بأن سماها عصابات البهتان المفشوش تاره ثم عصابات بركات العطب وليس غريب عليكم أدعاء المجد الكاذب فبعد تحرير الامريكان والبريطانيين والطليان سرت من قبضة الدواعش ظهر علينا منكم من يكذب ويدعي بأن عصابات البهتان المنفوش هي من حررت سرت والقاصي والداني كان يري ويعلم بأن مهمة البهتان المنفوش كانت هي السرقه والنهب حتي أن أعيان سرت قد أشتكوا من عصابات مصراته كونها سرقت الأخضر واليابس من سرت ولكن تمت الضغوط عليه فسكت الرجل

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