«الغرابلي»: صمود «أبطالنا» هو السبب في وجود حكومة الدبيبة والرئاسي ومجلسي النواب والدولة

رأى الطاهر الغرابلي رئيس ما يسمى «المجلس العسكري صبراتة»، المنحل، أن سبب وجود كل من في السلطة هو صمود من وصفهم بـ«الأبطال»، بحسب قوله.

وقال الغرابلي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ليعلم جميع من في حكومة الدبيبة من أصغر موظف إلى ثلاثي الرئاسي أعلى هرم السلطة وحتى أعضاء مجلس النواب والدولة، لو دخل «حفتر» إلى طرابلس لتغيرت كل هذه السيناريوهات”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “لم يكن لكم مكان إلا للهتاف أو لتمجيد «المجرم» واعلموا أن سبب وجودكم اليوم هو صمود «الأبطال» في وجه «عدوان المجرم» وزوالكم سيكون بتخلي «الأبطال» عنكم. فحافظوا على شعرة معاوية”، على حد وصفه.