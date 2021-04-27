ليبيا الان

سميرة الفرجاني: الوقت في صالح الخونة في ظل تشتت “ثوار فبراير”

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، أن المتصدرين للمشهد السياسي في ليبيا الآن “يبحثون عن الوقت فقط”، لتشتيت من وصفتهم بـ”قواتنا”، متوقعة وقوع “حرب طاحنة” بكل من دخل “فبراير”، على حد قولها

وقالت الفرجاني، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،  “اليوم أقولها لكم أنهم ما أرادو السلام ولكنهم يبحثون عن الوقت فقط”.

وتابعت؛ “فكلما تحصلو على الوقت استطاعوا من خلاله تشتيت قواتنا ودعم قواتهم وعندما يشتد عودهم من جديد ستكون حرب طاحنه بل حرب انتقام وقتل وتنكيل بكل من دخل فبراير ووقف ضد استرجاع كرامة مردومة”.

وأردفت أنه “في ظل تشتتنا وتصدر الخونة للمشهد السياسي منذ توقيع الصخيرات فالوقت أصبح لصالحهم فلا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم”.

وجاء منشور «الفرجاني» السابق تعقيبًا على منشور أخر لها نشرته قبل 6 سنوات في فترة المبعوث الأممي حينها  برناردينو ليون،- قالت فيه حينها؛ “والله ما أرادوا الحوار يوما، ولكنهم فقط أرادو كسب الوقت لكي يجمعوا صفوفهم وينقضو علينا، وأيضا لكي يدب الملل واليأس في صفوف ثوارنا ولكي ينفردو بنا واحد بعد الآخر “.

وأضافت “فلا تتركوهم يفعلون ذلك ولا تتركوا إخوانكم يحاربون فرادا، فمن تغذى بأخيك تعشى بيك”.

وأكدت؛ “قلتها و أقولها وأعيدها.. ليبيا الحل  الوحيد فيها هو الحسم فقط، ولن ينجح الحوار لأنه لم ولن يكون حوار صادق، فحوارهم مقصود به فقط كسب الوقت فانتبهو يااخوتي”.

وختمت منشورها حينها قائلة: “فلا حوار ولا هدنة مع من باع الوطن وخانه، والله ما أرادوا الحوار يوما، ولكنهم فقط أرادوا كسب الوقت، وبالنسبة لليون -المبعوث الأممي حينها برناردينو ليون- فلا تنتظرو العسل من جوف الأفعى”.

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ثوار فبراير سميرة الفرجاني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • عدي للمطبخ وطيبي فطورك …
    سياسه مش شوركن بكل …
    وكم دفعولك عشان تقولي الكللم هذا يا لقاقه

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  • الخونه في ليبيا هم من آتو بالناتو وحاربوا الليبيين معه وتحت رايته ومدوه بالأحدثيات ليقصفها الناتو بمن فيها من الليبيين والخونه في ليبيا هم من جلبوا تركيا ومرتزقتها ومنحوها قواعد في ليبيا الخونه في ليببا هم من منحوا ايطاليا قاعده في مصراته الخونه في ليبيا قد غيروا اسماء شوارع في ليبيا بأسماء تركيا الخونه في ليبيا هم من فككوا مصانع ادويه ومنحوها للاتراك فأين أنت من هؤلاء فأتمني لك ان تطير السكره وتاتيك الفكره الصح والفكر السليم والرأي القويم وخليك من ترهات اسمها ثوره فبراير وثوار فبراير فهي عار يجب التخفي منه لا ان تعلني تأييدك له في العلن فالليبيين يبصقوا علي كل يافطه دعايه تشير لفبراير او تشير للأخوان

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  • هذه المسكينة مازالت تقول ثورة وثوار..؟؟أستغرب من شخص عاقل يقول مثل هذا الكلام بعد عشر سنوات عجاف شاهدنا فيها الويلات والمآسي من قتل وذبح وتشريد وفقر وجوع وسرقة ونهب من الطوار الاشاوس الذين اصبحوا مليونيرات بفضل الابتزاز والسرقة والاعتمادات الوهمية …تملكوا القصور والمزارع والسيارات الفارهة والارصدة بالدولار..واصبح سواقين الافيكو وفنيين تصليح التلفزيون والميكانيكيا وخريجي السجون والشواذ ووو من اصحاب الملايين …وتأتي هذه الباءسة وتقول ثورة وثوار..؟؟؟لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم….وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا……………..

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