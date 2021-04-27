بارتولو: ليبيا بحاجة لمساعدة مالطا والاتحاد الأوروبي لتأمين حدودها من المتاجرين بالبشر

ليبيا – أكد وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو أن قوات خفر السواحل الليبي لا يمكنها مراقبة الامتداد الطويل للساحل؛ لكونها تعمل في بعض الأحيان بقارب واحد.

تأكيد بارتولو جاء في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة “تايمز أوف مالطا” تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، وفيها أشار إلى عدم امتلاك هذه القوات إلى الطائرات من دون طيار والرادارات. مبينًا أن بلاده ساعدت في إصلاح قارب لخفر السواحل الليبي، فيما قدم الاتحاد الأوروبي التدريب.

ونوه بارتولو إلى إمكانية توفير قارب جديد خلال الأيام المقبلة، لتبقى الحاجة قائمة للمعدات، مشددًا على وجوب قيام سلطات ليبيا بإشراك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إدارة مراكز استقبال المهاجرين غير الشرعيين، والقيام بكل ما يلزم لجعل البلاد دولة آمنة.

وأشار بارتولو إلى أهمية توفير الكثير من الدعم إلى ليبيا لحماية حدودها من المتاجرين بالبشر، بما فيها المساعدة في المراقبة الإلكترونية وإقامة مراكز اللاجئين على حدودها الجنوبية التي تلامس منطقة الساحل؛ لأنها حدود يستخدمها مهربو البشر باستمرار.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية