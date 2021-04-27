موقع إخباري رواندي يسلط الضوء على واقع الأفارقة المرحلين من ليبيا إلى رواندا

ليبيا – زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي رواندا للاطلاع على جهودها بهدف توفير بيئة آمنة للاجئين الأفارقة الذين تم إجلاؤهم من ليبيا.

وبحسب ما ورد في موقع “كيغالتي تودي برس” الإخباري الرواندي الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، فقد اطلع غراندي على أعمال مركز آلية عبور الطوارئ في غاشورة الواقع في منطقة بوغيسيرا، الذي يستضيف طالبي اللجوء الذين تم إجلاؤهم من ليبيا للبحث عن حل دائم لهم.

وأضاف الموقع: إن 122 شخصًا متوقع وصولهم الإثنين في إطار آلية العبور في حالات الطوارئ التي أنشأتها حكومة رواندا ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والاتحاد الإفريقي، ناقلًا عن غراندي إشادته بالجهود الرواندية لمساعدة هؤلاء، بعد أن عانوا العديد من الانتهاكات المروعة.

وأشار غراندي إلى تعرض هؤلاء لانتهاكات على طول الطريق أو في مراكز الاحتجاز الليبية، فيما ينتظرهم الآن مستقبل أفضل بعد إنشاء مكان يمكن فيه إعادة توطينهم والعناية بهم أثناء البحث عن حلول لقضيتهم، لا سيما أن رواندا أعادت تأهيلهم ومكنتهم من نيل الاحتياجات الأساسية والرعاية الطبية والدعم النفسي.

واختتم غراندي تصريحاته بالإشارة إلى ما شاهده خلال زيارته لمراكز الاحتجاز في ليبيا من مشاكل خطيرة يواجهها المهاجرون غير الشرعيين، بما فيها التعذيب والعنف والاستغلال الجنسي والاغتصاب، في وقت تشكل فيه القدرة على الوصول إلى الرعاية الطبية في رواندا أمرًا مهما للغاية.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية