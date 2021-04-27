الخارجية الإيطالية: من الضروري إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

التقت نائبة وزير الخارجي الإيطالي، مارينا سيريني، مع وزيرة الدولة الإسبانية للشؤون الخارجية كريستينا جالاتش، حيث ناقشا عددا من الملفات من بينها الملف الليبي.

وقالت سيريني: “إن عملية الاستقرار في ليبيا دخلت مرحلة حاسمة”، مؤكدة التزام إيطاليا بتعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا ودعم عمل الأمم المتحدة، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأضافت: “رحبنا بموافقة مجلس الأمن بالإجماع على القرار الذي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة ويلزم الجهات الفاعلة باحترام وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة”.

وأكدت سيريني وجالاتش على الحاجة إلى أن يبذل المجتمع الدولي جهده لترسيخ الإشارات الإيجابية وتجاوز الصعوبات والهشاشة التي لا تزال موجودة في العملية السياسية.

ولفتت سيريني إلى أهمية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، والتي يمكن أن تكون نقطة تحول حقيقية لوضع حد للأزمة التي أثرت على ليبيا.