تأجيل عودة رحلات الخطوط التونسية إلى المطارات الليبية

أعلنت الخطوط التونسية تأجيل عودة رحلاتها إلى المطارات الليبية بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا وتباطؤ حركة نقل المسافرين خلال شهر رمضان.

وأكدت الخطوط التونسية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تبعا لتدهور الوضع الوبائي وتباطؤ حركة تنقل المسافرين بين البلدين خلال شهر رمضان فإنه تأجل عودة رحلاتها نحو مطاري معيتيقة وبنغازي ابتداء من يوم 15 مايو 2021.

وأكدت الخطوط التونسية أنه سيتم تسيير 5 رحلات أسبوعية إلى ليبيا بمعدل ثلاث رحلات إلى طرابلس ورحلتين أسبوعيتين إلى بنغازي مع إمكانية زيادة عدد الرحلات ليعود إلى مستوياته العادية أي بمعدل رحلة يومية خلال الأشهر القادمة .