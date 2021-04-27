أحوال الطقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة بغالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على غالبية المناطق اليوم الثلاثاء، مع رياح نشطة نسبيا مثيرة للأتربة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز انكسار موجة الحر، وبدء اعتدال درجات الحرارة من غد الأربعاء على الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى مصراتة.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على زوارة.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة والغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، ولا تتجاوز 30 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس قليل الغيوم إلى غائم أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق خاصة الحمادة وغدامس والجفرة، مثيرة للأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية.

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