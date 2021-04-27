“الرقابة على الأدوية” يفتش مراكز تطعيم لقاح كورونا بغدامس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، قيام مفتشي قسم الرقابة الداخلية بمكتب غدامس بزيارة ميدانية لمركز الرعاية الصحية، بمرافقة عناصر جهاز الحرس البلدي بالمدينة.

وأوضح حساب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، على فيسبوك، في بيان، أن تلك الزيارة جاءت “لمتابعة الإجراءات المتبعة لإنطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19 بمركز الرعاية الصحية غدامس حيث بدأت عملية التطعيم بالفئة العمرية من 70 سنة فما فوق والتي تتلقى لقاح استرازينيكا”.

وتابع البيان، أنه “من خلال الزيارة تبين أن اللقاح يتم تخزينه في ظروف ملائمة من حيث التبريد وكانت الترتيبات والإجراءات الصحية داخل المركز الصحي الخاص بالتطعيم ممتازة”.