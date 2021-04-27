عقيلة صالح يثني على الدور الإنساني لجمعية الهلال الأحمر ويؤكد على استقلاليتها

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أثنى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على الدور الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الليبي في مجال العمل الإنساني، مؤكدًا على دعمها واستقلالها واستمرارية عملها بمنأى عن أي تدخل.

واستقبل عقيلة في مقر إقامته في القبة، الإثنين، وفدا من جمعية الهلال الأحمر على مستوى ليبيا، تمثل في مدراء فروع الجمعية عن سبها والزاوية وبنغازي ودرنة ومصراتة.

وكرم وفد جمعية الهلال الأحمر الليبي رئيس مجلس النواب بوسام العمل الإنساني ودرع الجمعية الدولية تقديراً لدوره في دعم الجمعية والأعمال الإنسانية.