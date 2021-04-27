ارتفاع وتيرة الإصابات بكورونا في الهند يقوض الطلب العالمي على النفط

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، انتعاشه ملحوظةً بعد انخفاض في الجلسة السابقة، متأثرةً بمخاوف حيال قلة الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، التي تشهد ارتفاع وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وبحلو الساعة التاسعة والنصف بتوقيت ليبيا، ارتفع خام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 66.05 دولار للبرميل، وذلك بعد خسارة 0.7 بالمئة أمس الاثنين، بينما ربح الخام الأمريكي 40 سنتا أو 0.7 بالمئة ليسجل 62.31 دولار للبرميل بعد نزوله 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتشهد الهند خلال هذه الأيام ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات بالفيروس، تزامنًا مع استعداد منظمة أوبك بلس لمناقشة سياسة الإنتاج في اجتماع هذا الأسبوع.

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