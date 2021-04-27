ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع المجموعة العربية بالأفروساي

بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، خلال اجتماعه مع الأمين العام للمجموعة العربية بالمنظمة الأفروساي، عدد من المواضيع ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين.

الاجتماع الذي عقد عبر الانترنت وشارك فيه عدد من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالمجموعة، بحث إمكانية عقد المنظمة لاجتماعها في دورته الخامسة عشر، بدولة السنغال خلال شهر يونيو القادم، حيثُ استعرض المجتمعون كتاب الأمين العام للمنظمة، بشأن طلب ترشيح عضوين لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، بدلا من الجزائر والمغرب الذين انتهت عضويتهما بحلول عام الحالي، بالإضافة إلى مناقشة كتاب الأمانة العامة للمنظمة بشأن ترشيح أحد الأجهزة بالمجموعة العربية لاستضافة اجتماع الجمعية العامة السادس عشر للمنظمة، ومناقشة كتاب الأمانة العامة للمنظمة بشأن طلب ترشيح عضو من المجموعة العربية لرئاسة منصب المراجع الخارجي للمنظمة العربية.

هذا وخلُص الاجتماع إلى ترشيح ديوان المحاسبة الليبي لاستضافة الجمعية العامة للأفروساي في دورتها السادس عشر القادمة، بالإضافة إلى ترشيحه لتولي منصب المراجع الخارجي للمنظمة، وترشيح كل من السودان وتونس لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأربوساي عن المجموعة العربية بالأفروساي بدلا عن الجزائر والمغرب.

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