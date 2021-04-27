مصر: الحكم على 10 متهمين بالتخابر مع “داعش ليبيا”

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بطرة، في المحاكمة والنطق بالحكم على 10 متهمين في قضية “التخابر مع داعش ليبيا”.

وفي وقت سابق، أمر النائب العام السابق بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في قرار أصدره أغسطس 2019، بعد انتهاء التحقيقات معهم، حيث تم إحالة متهم واحد محبوس والباقي هاربين.

وكشفت التحقيقات ارتكاب المتهمين جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية، وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

كما أٔشارت التحقيقات إلى واقعة اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا، للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة الإرهابية بالمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، التحقيقات فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم “محمد.ر.ع”، بالعمل بمجال الهجرة غير القانونية، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير القانونيين عبر الحدود الغربية للبلاد، إلى ليبيا، إضافة إلى تخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين عماد أحمد الورفلي ومفتاح أحمد الورفلي ومروان الغريب لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

كما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية، من خلال اعتراف المتهم “محمد.ر” والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم عن تردده على دولة ليبيا للعمل بها، وارتباطه عقب اندلاع الأحداث في ليبيا بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة.

وأكدت التحقيقات أن المتهم تمكن بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريا آخرين مطلع 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية، ونجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليه محمد جاد الشربيني.

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