“التكتلات السياسية في ليبيا” تدعو البرلمان لاعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة

ثمّنت التكتلات والأحزاب السياسية في ليبيا، بالدور الذي لعبه مجلس الأمن الدولي بإصدار قراره القاضي بالتأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات الانتخابية الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد.

وأكد بيان التكتلات السياسية، والتي تشمل التكتل المدني الديمقراطي وتحالف القوى الوطنية وتكتل إحياء ليبيا وتيار شباب الوسط والحراك الوطني الليبي، على عدم المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات والإبقاء على إدارتها لتتمكن من وضع وتنفيذ كل الإجراءات والاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات.

ودعا بيان التكتلات والأحزاب السياسية، مجلس النواب لاعتماد القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد، وأن التأخر في اعتماد إصدار ذلك وصف تكون له تداعيات خطيرة.

كما أثنى البيان المشترك، على الجهود التي يبذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والفريق الأممي التابع له، لضمان عقد هذه الاستحقاقات.

وحذّر بيان التكتلات والأحزاب السياسية، من محاولة تعطيل أو عرقلة إنفاذ استحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

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