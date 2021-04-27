«المبعوث الإيطالي»: يجب التقرب من ليبيا عبر مشاركة ودعم المنظمات الدولية

أكد المبعوث الإيطالي إلى ليبيا باسكوالي فيرارا، على أن الأهداف المستقبلية في ليبيا تشمل تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، وتحرير البلاد من القوات الأجنبية المقاتلة والمرتزقة، فضلاً عن حل أزمة الكهرباء وبدء عملية مصالحة وطنية.

وقال «فيرارا» خلال جلسة استماع غير رسمية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، إنه “يجب التقرب من ليبيا عبر مشاركة ودعم المنظمات الدولية مثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتهيئة الظروف الجيدة للوصول إلى انتخابات حرة في 24 ديسمبر”، بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأوضح أن “حكومة الوحدة الوطنية الليبية حكومة انتقالية هادفة وفي نفس الوقت يجب أن تقوم ببعض الأمور الأساسية كتنظيم العملية الانتخابية بداية بتحديد الأساس القانوني لإجراء الانتخابات فضلا عن نوع الانتخابات”.