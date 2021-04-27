عقد اجتماع اللجنة العسكرية في حضور المنفي

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تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها الدائم في سرت، والتي تقرر تأجيلها الإثنين.

وأكد مصدر مقرب من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الإثنين أن اللجنة ستعقد جلستين اليوم صباحية ومسائية، لافتًا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سيصل إلى سرت لحضور جزء من الاجتماعات.

وقالت المتحدثة باسم رئيس المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن المنفي سيتوجه إلى سرت لحضور اجتماع اللجنة العسكرية.

وسيبحث الاجتماع فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وذلك من أجل استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

ووصل الإثنين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى سرت لعقد الاجتماع، الذي سيشارك فيه أيضا وفدا أمميا.