ليبيا الان

عقد اجتماع اللجنة العسكرية في حضور المنفي

تم النشر منذُ 9 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها الدائم في سرت، والتي تقرر تأجيلها الإثنين.

وأكد مصدر مقرب من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الإثنين أن اللجنة ستعقد جلستين اليوم صباحية ومسائية، لافتًا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سيصل إلى سرت لحضور جزء من الاجتماعات.

وقالت المتحدثة باسم رئيس المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن المنفي سيتوجه إلى سرت لحضور اجتماع اللجنة العسكرية.

وسيبحث الاجتماع فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وذلك من أجل استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

ووصل الإثنين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى سرت لعقد الاجتماع، الذي سيشارك فيه أيضا وفدا أمميا.

الوسوم

اللجنة العسكرية المشتركة المنفي سرت ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • واضح ان المنفى مؤدب اكثر من اللازم عكس المدب الدبيبة الذى يتدخل فيما لا يعنيه بينما المنفى من حقه مع نوابه ان يرأس الاجتماع بصفته القائد الاعلى للجيش الوطنى ومن حقه ان يحول ما تتفق عليه لجنة العشرة الى قرارات عسكرية ملزمة للجميع طالما تم التوافق عليها فيمكن ان يصدر امرا بفتح الطريق الساحلى بين سرت ومصراته ومحاسبة مت لايلتزم بالامر بالعزل من منصبه واحالته للمحاكمة العسكرية كما يمكنه ان يصدر امرا بمغادرة المرتزقة من الاراضى الليبية خلال فترة زمنية محتلة من يبقى بعدها يعتبر محتلا يجب مقاومته فالمنفى اقسم على احترام سيادة ليبيا

    رد