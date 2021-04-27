أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (الثلاثاء 27 أبريل 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.47 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.40 دينار، والجنيه الاسترليني 6.22 دينار، والدولار الكندي 3.61 دينار، والفرنك السويسري 4.89 دينار، والليرة التركية 0.54 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.19 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار، والدينار التونسي 1.63 دينار ليبي، والدينار الجزائري 0.33 دينار، والدرهم المغربي 0.50 دينار.

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