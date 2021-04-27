كرموس: حفتر يعلم أنه الخاسر الأكبر إذا نجحت العملية السياسية التي

ليبيا – إدعى عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر الوطنيّ العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي بشدة لتركيا إن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يعلم أنه الخاسر الأكبر إذا نجحت العملية السياسية التي تقودها السلطة الجديدة.

كرموس الموالي بشدة لتركيا زعم في تصريح لموقع “عربي21″ القطري على أن أي نجاح للحكومة أو المسار السياسي بشكل عام في ليبيا، يعني نهاية لما وصفه بـ”مشروع الأحلام الذي يرجو حفتر أن يحققه”، وبالتالي فإنه يسعى لإرسال رسالة للداخل أنه ما زال موجودًا، وأن لديه القوة لفرض رأيه على الحكومة، ولن يخضع لها إلا وفق شروطه، حسب قوله.

وأكد على أن الدعم الدولي الكبير لهذه الحكومة وخصوصًا الدول التي كانت ترعى ما وصفه بـ”مشروع العسكرة” ورغبتها في استقرار الأوضاع الليبية والتسارع الدولي لتصفية وإزالة العراقيل أمام مصالح الدول المتدخلة في الشأن الليبي وسعيها لتحسين علاقاتها مع بعضها البعض، سيكون له تأثير على ما وصفه بـ”إرغام حفتر ورضوخه لذلك” حسب زعمه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية