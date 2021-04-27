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امغيب: مخطط أردوغان في ليبيا يحتضر بسبب سياساته العدائية والاستعمارية في المنطقة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنه رغم ما عانته الشعوب العربية من تخلف وظلم وقهر وإذلال إبان حقبة الاحتلال التركي للاقليم العربي، إلا ان العلاقات العربية مع أحفاد العثمانيين فيما بعد كانت أكثر من ممتازة، حتى أصبحت مؤخرًا أسواق الدول العربية من أهم روافد الاقتصاد التركي، وذلك بغزو المنتجات التركية بمختلف أنواعها للاسواق المحلية.

امغيب أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وليست المنتجات التركية فقط هى من غزت بيوتنا التي لم تخلُ من المسلسلات التركية، وبذلك أصبحت مجتمعاتنا العربية أسيرة غزو اقتصادي وثقافي تركي، عندها تجاوزت أحلام أردوغان السيطرة على الأسواق العربية والسلوك العربي إلى حلم السيطرة على الأنظمة العربية، فكان التدخل التركي السافر في شؤون دولنا العربية مع انطلاق ما عرف بثورات الربيع العربي، مستخدمًا تنظيم الإخوان المسلمين كأداة في هذه الدول للوصول إلى ما يريد”.

وتابع: “لكن لحسن الحظ فشل المخطط الأردوغاني في مصر ثم في سوريا وتونس، وها هو يحتضر الآن في ليبيا بسبب سياساته العدائية والاستعمارية في المنطقة، اليوم وجد الرئيس التركي نفسه منبوذًا أوربيًا وأمريكيًا ومحاصرًا بأزمات داخلية تهدد استمراره في السلطة، فلم يجد أمامه إلا العودة للفضاء العربي الذي أصبح أكثر نضجًا ووعيًا بما يحاك ضده من مؤامرات”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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