وزير الشباب يستقبل وفدا من ترهونة

استقبل وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، الإثنين، وفدا من مدينة ترهونة لبحث دور الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتوضيح اختصاصاتها والبرامج الشبابية المدرجة ضمن خطة عملها.

وضم الوفد كلا من رئيس المجلس الاجتماعي لأعيان ترهونة، وأعضاء مجلس الدولة والنواب عن ترهونة، ورئيس جامعة الزيتونة، ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة، ورئيس ديوان المحاسبة بترهونة، وبعضا من شباب المدينة، حسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وخلال الاجتماع أكد الوزير أن شباب ترهونة ضمن مستهدفات وبرامج الوزارة لتنمية الشباب ورفع كفاءاتهم، معلنا عزمه زيارة المدينة في أقرب وقت لعقد جلسة حوارية مع شبابها.

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